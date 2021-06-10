Кажется, твиты Илона Маска управляют курсом биткойна. Что вообще происходит?

Илон Маск может взвинтить стоимость биткойна лишь одним своим твитом или точно так же резко обрушить его в цене. Миллиардер и основатель SpaceX и Tesla часто пишет о криптовалюте в своем микроблоге, что зачастую прямо сказывается на ее стоимости. Это неудивительно, учитывая, что Маск считается одним из богатейших людей планеты и имеет около 56 млн подписчиков. Согласно мартовским исследованиям компании Piplsay, почти 40% инвесторов в США хотя бы раз делали капиталовложения, основываясь на записях Илона Маска. Аудитория доверяет предпринимателю, который пользуется образом своего парня из мира миллиардеров.

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В прошлом у бизнесмена уже были неприятности, связанные с его активностью в соцсетях. В марте один из инвесторов Tesla подал в суд на совет директоров компании и на Маска за его некорректное поведение в интернете. Истец посчитал, что "странные" записи бизнесмена подвергают Tesla риску убытков и роста долговой нагрузки. В 2019 года Комиссия по ценным бумагам США обязала предпринимателя не раскрывать важную информацию о работе Tesla "без предварительного одобрения". Это случилось после того, как в августе 2018 года Илон Маск пригрозил в Twitter, что может сделать Tesla частной компанией, выкупив ее ценные бумаги по $420. После этого цена акций Tesla упала на 10%, а бизнесмена заподозрили в попытке манипулирования их стоимостью. Повелитель криптовалют Одна из тем, которой Маск уделяет в соцсетях особое внимание, — это криптовалюты в целом и биткойн в частности. Еще в прошлом году бизнесмен публично хвалил эту платежную единицу и называл ее "хорошей вещью". В январе он даже написал в био своего Twitter-аккаунта хештег #bitcoin, после чего его курс за считаные часы вырос практически на 20%.

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Кроме того, своими твитами Маск поднимал и курс Dogecoin — криптовалюты, названной в честь мема Doge. В начале апреля он пообещал "отправить Dogecoin на Луну", а в мае пояснил, что SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой. Каждый раз после подобных заявлений курс Dogecoin существенно рос. Одними только соцсетями все не ограничилось. В начале февраля стало известно, что компания Маска Tesla инвестировала в биткойн $1,5 млрд, а также пообещала, что в скором времени начнет принимать токены в качестве оплаты за электрокары. Эта новость повысила курс биткойна до рекордных показателей. "Tesla вряд ли можно считать традиционной компанией, но когда одна из крупнейших в мире фирм начинает держать биткойн на своем балансе в качестве замены наличных, рынок это замечает", — писал Пол Хики из Bespoke Investment Group. "Не лучше обычных денег" Вопреки своей любви к криптовалютам сам Маск не одобрил инвестиции Tesla в биткойн, назвав этот шаг неразумным. По словам предпринимателя, он не занимается финансовыми вопросами компании, а отвечает за технологии. Биткойн он назвал "почти такой же чушью", как и обычные деньги. "Ключевое слово — "почти", — отметил предприниматель. Примерно через два месяца стало известно, что Tesla продала 10% своих биткойн-активов, заработав на этом $101 млн. Это помогло компании добиться рекордной прибыли в первом квартале 2021 года, получив с криптовалюты больше, чем с продажи электрокаров. По данным The Times, за весь 2020 год Tesla заработала на автомобилях $721 млн. В самой Tesla тогда отметили, что намерены продолжить работу с биткойном. "Мы намерены сохранить то, что у нас есть в долгосрочной перспективе, и продолжать накапливать биткойны из транзакций наших клиентов, продавая им автомобили", — заявили в компании. В свою очередь Маск написал, что Tesla специально продала криптовалюту, чтобы доказать ее ликвидность в качестве альтернативы хранению традиционных денег. Предприниматель отметил, что не продавал собственные биткойны. Магия Twitter Через несколько месяцев после обещания Tesla начать принимать токены в качестве оплаты компания резко отказалась от этой идеи. Об этом решении Илон Маск написал у себя на странице в середине мая. Причина — губительный для экологии способ получения этой криптовалюты.

"Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", — написал бизнесмен. Он добавил, что помимо этого Tesla не будет продавать свои биткойны, пока криптовалюту не начнут добывать с помощью устойчивых источников энергии. Твит предпринимателя моментально обрушил курс биткойна более чем на 15%. Несколько дней спустя очередная запись Маска дал повод подозревать, что Tesla может распродать свои биткойн-активы, если уже не сделала это. "Держатели биткойнов будут раздосадованы, когда в следующем месяце узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее биткойн-активов”, — написал пользователь @CryptoWhale 16 мая. На это сообщение Маск ответил: "В самом деле". Однако на следующий день уточнил, что Tesla не продавала остатки криптовалюты. Несмотря на это, 19 мая стоимость биткойна упала на 25%. Пике продолжилось и после того, как в начале июня Маск в своем твите поместил хештег биткойна и эмодзи разбитого сердца. Он также прикрепил к посту изображение с мемом о расставании молодых людей.

Великий манипулятор? Поведение Маска в Twitter вызвало гнев интернет-пользователей и инвесторов в крипторынок. Многих возмутило то, что зная о своем влиянии на волатильность криптовалюты, Маск продолжил писать в соцсети негативные отзывы о биткойне. Отдельные пользователи допускали, что предприниматель специально завышает или занижает курс виртуальных денег, используя свое влияние для личного обогащения. Из-за этого одна из наиболее известных в мире хакерских группировок Anonymous даже обвинила Маска в том, что своими твитами он разоряет простых рабочих. "Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем", — говорится в сообщении.

Anonymous message to Elon Musk



pic.twitter.com/6KFOWbs5gF — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) June 5, 2021

"После ценовой динамики прошлых выходных мало кто сомневается, что твиты Илона Маска меняют цену биткойна", — приводит издание Recode слова Галена Мура, директора по данным в CoinDesk. "Все это поднимает неудобные вопросы о манипулировании курсом", — добавил он. Одновременно другие эксперты считают, что влияние Маска на крипотрынок действительно есть, но это временное явление. Один из них — Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Ethereum. "Я считаю, что такая реакция рынка с некоторой долей безрассудства вполне естественна, но думаю, что рынок научится с этим справляться. Маск не будет иметь такого влияния вечно", — указал Бутерин. Официально никто не может принудить предпринимателя перестать влиять на крипторынок. Как отмечает Recode, далеко не факт, что Маск намеренно управляет курсом, извлекая из него выгоду, но реакция этого рынка на твиты одного человека вызывает беспокойство. "На самом деле мы не знаем, покупает или продает Маск биткойны после своих твитов. Криптовалюты, такие как биткойн, не подпадают под действие закона США о ценных бумагах и получают меньший контроль, чем акции. 11 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупредила об "отсутствии регулирования и возможности мошенничества или манипуляции" вокруг биткойнов", — указывает журналист Recode Рами Молла.