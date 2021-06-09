СМИ: строительство канала "Стамбул" начнется 26 июня

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Турции 26 июня проведут церемонию начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор. Об этом в среду сообщил телеканал Haberturk.

По его данным, эта дата уже утверждена руководством страны. На самой церемонии будет присутствовать президент Реджеп Тайип Эрдоган. Строительство канала в соответствии с принятым проектом начнется с закладки первого камня под основу одного из шести мостов через будущую водную артерию.

Проект канала "Стамбул" был анонсирован Эрдоганом в 2011 году. Канал призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. В декабре 2019 года президент Турции заявил, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё о статусе проливов.