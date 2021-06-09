"Почта России" сделает 12 июня выходным во всех отделениях, кроме круглосуточных

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Почта России" сделает День России (12 июня) выходным во всех отделениях страны, кроме круглосуточных. Об этом говорится в сообщении компании.

"12 июня станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных (в Москве и в Санкт-Петербурге). В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы). 13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику, а 14 июня отделения "Почты России" будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы", - говорится в сообщении компании.

Компания добавила, что для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. "Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ", - сообщает почтовый оператор.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении "Почты России" и на сайте компании.