В Москве выручка пострадавших в период пандемии отраслей в январе-мае выросла на 52%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Выручка пострадавших в период пандемии отраслей экономики увеличилась в Москве в январе-мае на 51,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,6 трлн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Выручка наиболее пострадавших в период пандемии отраслей в Москве в январе-мае текущего года достигла 1,62 трлн рублей. Если в январе, когда на работу сферы услуг действовал ряд ограничений, их оборот составлял 253,6 млрд рублей, то результат мая - 362 млрд рублей - на 43% выше январского показателя", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, оборот наиболее пострадавших во время пандемии отраслей по данным контрольно-кассовой техники - важный маркер темпов и уровня восстановления московской экономики. По сравнению с январем-маем прошлого года выручка этих отраслей возросла на 51,7%.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, одним из лидеров по темпам восстановления стала индустрия развлечений.

"Оборот сферы развлечений прибавил за пять месяцев нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 52,4%. За этот же период выручка сферы бытовых услуг населению увеличилась на 47,6%, предприятий общественного питания - на 46,6%, гостиниц и турагентств - на 28,7%", - добавил он.

По оценке Аналитического центра Москвы, выручка малых и средних предприятий, которые очень активны в сфере торговли и услуг города, в том числе и в наиболее пострадавших от пандемии отраслях экономики, увеличилась на 39,5% по сравнению с январем-маем прошлого года. Их суммарный оборот в 2021 году составил 1 трлн 146 млрд рублей.