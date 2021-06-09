В Варшаве проходит массовая демонстрация работников топливно-энергетического сектора

ВАРШАВА, 9 июня. /ТАСС/. Работники топливно-энергетического сектора вышли в среду в Варшаве на массовую демонстрацию к зданию представительства Еврокомиссии. Как передает корреспондент ТАСС, собравшиеся обеспокоены будущим своей отрасли и рабочих мест. С флагами, транспарантами, барабанами они перекрыли улицу в центре Варшавы и намерены шествовать к зданию правительства, чтобы передать петицию премьер-министру страны Матеушу Моравецкому.

Представитель профсоюза "Солидарность" Ярослав Гжесик указал, что у этой демонстрации четыре причины. "Это, прежде всего, отсутствие диалога в топливно-энергетическом секторе, особенно в энергетической отрасли и отрасли бурого угля. Во-вторых, нарушение прав работников и профсоюзов, особенно в таких группах, как PGE и Tauron polska Energia", - написал он в сообщении для СМИ.

"В-третьих, беспокойство о потере рабочих мест в связи с преобразованием всего энергетического сектора. В-четвертых, угроза потери безопасности и энергетического суверенитета нашей страны, что будет связано с повышением стоимости энергии в дальнейшем и отразится на всех гражданах", - подчеркнул представитель профсоюза.

В сентябре 2020 года польские власти приняли решение о том, что угольные шахты в республике прекратят свою работу к 2049 году. До этого момента правительство намерено субсидировать угледобывающую промышленность и выплачивать зарплату шахтерам.