Госдума запросит в ЦБ информацию о нахождении и объеме средств, перечисленных в НПФ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном голосовании во вторник проголосовала за протокольное поручение комитету по финансовому рынку запросить в Банке России и Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) информацию о том, где, в каком количестве и в каком объеме в настоящее время находятся нераспределенные средства, перечисленные в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Инициаторами поручения стали депутаты от фракции КПРФ Вера Ганзя, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий.

"Комитету Госдумы по финансовому рынку запросить в Банке России и АСВ информацию о том, где, в каком количестве и объеме в настоящее время находятся нераспределенные средства, перечисленные в НПФ значительные пенсионные взносы 538,5 тыс. застрахованных лиц - граждан РФ. Каким способом и в какие сроки планируются выплаты застрахованным лицам причитающихся им средств?" - говорится в тексте поручения.

Также депутаты намерены запросить в АСВ информацию о том, по какому количеству НПФ и на какую сумму "переданы документы в МВД РФ, Следственный комитет, Генпрокуратуру РФ по факту преднамеренного банкротства и нецелевого использования средств накопительных пенсионных взносов НПФ".

По данным Банка России, за период полноценного функционирования накопительной пенсионной системы с 31 декабря 2005 года до 31 марта 2015 года совокупный объем пенсионных накоплений достиг 3,35 трлн рублей. На момент заморозки пенсионной накопительной системы (конец 2014 года) 538,5 тыс. застрахованных лиц получали пенсии без накоплений, напоминают депутаты.

В разные периоды времени в стране функционировали от 112 НПФ, это число сократилось до 29 НПФ по состоянию на конец 2020 года (то есть 83 НПФ по разным причинам прекратили свое существование), констатируют депутаты.