Прямое авиасообщение между Астраханью и Крымом возобновят после пятилетнего перерыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind в июне начнет выполнять прямые авиарейсы между Симферополем и Астраханью. Сообщение между городами возобновят после пятилетнего перерыва, рассказали журналистам в среду в пресс-службе крымского аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь с 19 июня впервые с 2016 года начнет обслуживать прямые регулярные рейсы из Астрахани. После возобновления авиасообщения география полетов в Крым достигнет рекордных 62 направлений", - говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществлять на самолетах Embrarer E190 раз в неделю по субботам. Время в пути составит около двух часов. Перелеты продлятся до 30 октября.

"Популярность полетов в Крым растет на фоне кризиса международного авиасообщения и закрытия границ популярных иностранных курортов. С начала июня аэропорт обслуживает свыше 200 рейсов в сутки, что в предыдущие годы было характерно для августа - традиционно самого оживленного по трафику месяца. Мы продолжаем получать заявки от авиакомпаний и стараемся удовлетворить их в максимально полном объеме, чтобы предоставить как можно большему числу пассажиров возможность комфортно добраться на отдых в Крым этим летом", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергея Дяйкина.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополя в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В 2021 году ожидают не менее 6 млн пассажиров.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, а в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии. Тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.

По прогнозам, в 2021 году, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток может вырасти до 10 млн человек в год.