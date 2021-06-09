Число жалоб на страховые компании в России за четыре месяца выросло на 4%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Количество жалоб на страховые компании в РФ по итогам января - апреля 2021 года увеличилось на 4% по сравнению с таким же периодом годом ранее. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на конференции "Российский страховой рынок: вопреки пандемии", организованной российским рейтинговым агентством "Эксперт РА".

"Мы видели достаточно сильное снижение в 2020 году жалоб на страховой сектор, ОСАГО - в частности. Почти на 23% снизилось количество жалоб на страховое сообщество в целом в 2020 году. Мы понимаем, что удержать такой уровень по жалобам достаточно тяжело даже в силу постепенного возвращения к нормальной жизни. Поэтому то, что у нас жалобы в 2021 году немножко подросли - в течение первых четырех месяцев 2021 года по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020 года они выросли на 4%, частично связано с тем, что в апреле уже действовали ограничительные меры, которые выступили одним из драйверов снижения жалоб", - сказал он.

Мамута отметил, что в восстановительный 2021 год страховой сектор сталкивается с несколькими вызовами. Например, многие компании ввели такой продукт. как страхование от коронавирусной инфекции. У граждан появилась возможность возместить затраты на лечение и потери, связанные с уходом на больничный.

"Но на первом этапе появления этого продукта [обнаружились] проблемы. Главным образом проблемы были связаны с наличием большого количества исключений в правилах страхования, которые приводили к невозможности получить возмещение", - сообщил он, добавив, что часто люди при заключении договора не понимали, что для получения возмещения мало заболеть и иметь подтвержденный диагноз, нужна была и госпитализация. ЦБ РФ проводил работу с рынком, и уровень отказов в таких случаях снизился с 13% до 7%.

Также в начале 2021 года ЦБ зафиксировал всплеск жалоб на мисселинг [продажу одних продуктов под видом других] в части инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), как и роста продаж этих продуктов. Это связано в значительной степени со временными ограничениями ЦБ на продажу сложных инвестиционных продуктов. В конце 2020 года были выявлены массовые практики мисселинга сберегательных продуктов и замещение их продуктами инвестиционного типа, в том числе ИСЖ и НСЖ.