Путин заявил, что создание Амурского ГПЗ имеет особое значение для экономики России

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июня. /ТАСС/. Российские власти держат на контроле проект по созданию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), так как он имеет особое значение для экономики страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду во время церемонии запуска предприятия, в которой он принял участие по видеосвязи.

"Для нашей экономики этот проект имеет особое значение. Поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения, - отметил глава государства. - В 2015 году мы его открывали, в 2017 году, по-моему, я был на строительной площадке - все время наблюдали за ходом его реализации".

Президент считает запуск завода значимым событием. После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ станет одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа, указал Путин. "И крупнейшим по производству гелия - газа, который востребован в целом ряде ключевых высокотехнологичных отраслей. Это и медицинские дыхательные смеси, и "искусственный воздух" для водолазов и космонавтов. [Такой газ используется] для МРТ, для компьютерных чипов, для оптоволокна, жидкокристаллических экранов и так далее", - перечислил глава государства.

Поставки гелия

Президент также отметил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, которая пока составляет только 3%.

"После выхода на полую мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 млрд кубических метров природного газа, производить порядка 60 млн кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке", - сказал глава государства.

Он уточнил, что на глобальном рынке в этой области в данный момент США занимают 56%, Катар - 28%, а доля России составляет всего 3%. "Мы существенным образом нарастим эти возможности", - заверил Путин.

Он подчеркнул, что Амурский ГПЗ станет частью крупного газохимического кластера, который активно формируется в регионе. Президент отметил, что компанией "Сибур" ведется строительство флагманского предприятия по выпуску полиэтилена и полипропилена, сырьем для которого будет продукция Амурского газоперерабатывающего завода.

"Запуск подобных современных производств означает появление тысяч новых рабочих мест для квалифицированных специалистов, рост налоговых поступлений, создание транспортной инфраструктуры, жилья, социальных объектов", - перечислил Путин. Он сделал акцент на том, что все это ведет к повышению качества жизни людей. "Сейчас мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию инфраструктуры страны, по модернизации отраслей промышленности, по раскрытию потенциала всех наших регионов от Калининграда до Владивостока. И строительство Амурского газоперерабатывающего завода, ваш труд - это прямое, зримое доказательство того, что мы готовы и способны реализовывать такие масштабные планы", - подытожил президент и пожелал газовикам дальнейших успехов.

Вклад зарубежных партнеров

Иностранные партнеры приняли широкое участие в оснащении Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром", их вклад был весомым, подчеркнул президент. Он добавил, что российские власти приветствуют такое сотрудничество и рассчитывают на него в дальнейшем.

"Отмечу весомый вклад наших зарубежных партнеров, которые приняли самое широкое участие в оснащении завода. Такое сотрудничество мы, безусловно, приветствуем и надеемся на него в будущем", - сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что в создание Амурского ГПЗ "вложен поистине колоссальный труд" нескольких тысяч специалистов из многих регионов России и из-за рубежа. "Решен целый ряд сложных строительных, инженерных, логистических задач, учтены все экологические требования, внедрено уникальное современное оборудование отечественного и импортного производства", - указал президент.