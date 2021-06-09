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Путин заявил, что создание Амурского ГПЗ имеет особое значение для экономики России

Глава государства также отметил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, которая пока составляет только 3%

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июня. /ТАСС/. Российские власти держат на контроле проект по созданию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), так как он имеет особое значение для экономики страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду во время церемонии запуска предприятия, в которой он принял участие по видеосвязи.

"Для нашей экономики этот проект имеет особое значение. Поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения, - отметил глава государства. - В 2015 году мы его открывали, в 2017 году, по-моему, я был на строительной площадке - все время наблюдали за ходом его реализации".

Президент считает запуск завода значимым событием. После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ станет одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа, указал Путин. "И крупнейшим по производству гелия - газа, который востребован в целом ряде ключевых высокотехнологичных отраслей. Это и медицинские дыхательные смеси, и "искусственный воздух" для водолазов и космонавтов. [Такой газ используется] для МРТ, для компьютерных чипов, для оптоволокна, жидкокристаллических экранов и так далее", - перечислил глава государства.

Поставки гелия

Президент также отметил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, которая пока составляет только 3%.

"После выхода на полую мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 млрд кубических метров природного газа, производить порядка 60 млн кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке", - сказал глава государства.

Он уточнил, что на глобальном рынке в этой области в данный момент США занимают 56%, Катар - 28%, а доля России составляет всего 3%. "Мы существенным образом нарастим эти возможности", - заверил Путин.

Он подчеркнул, что Амурский ГПЗ станет частью крупного газохимического кластера, который активно формируется в регионе. Президент отметил, что компанией "Сибур" ведется строительство флагманского предприятия по выпуску полиэтилена и полипропилена, сырьем для которого будет продукция Амурского газоперерабатывающего завода.

"Запуск подобных современных производств означает появление тысяч новых рабочих мест для квалифицированных специалистов, рост налоговых поступлений, создание транспортной инфраструктуры, жилья, социальных объектов", - перечислил Путин. Он сделал акцент на том, что все это ведет к повышению качества жизни людей. "Сейчас мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию инфраструктуры страны, по модернизации отраслей промышленности, по раскрытию потенциала всех наших регионов от Калининграда до Владивостока. И строительство Амурского газоперерабатывающего завода, ваш труд - это прямое, зримое доказательство того, что мы готовы и способны реализовывать такие масштабные планы", - подытожил президент и пожелал газовикам дальнейших успехов.

Вклад зарубежных партнеров

Иностранные партнеры приняли широкое участие в оснащении Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром", их вклад был весомым, подчеркнул президент. Он добавил, что российские власти приветствуют такое сотрудничество и рассчитывают на него в дальнейшем.

"Отмечу весомый вклад наших зарубежных партнеров, которые приняли самое широкое участие в оснащении завода. Такое сотрудничество мы, безусловно, приветствуем и надеемся на него в будущем", - сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что в создание Амурского ГПЗ "вложен поистине колоссальный труд" нескольких тысяч специалистов из многих регионов России и из-за рубежа. "Решен целый ряд сложных строительных, инженерных, логистических задач, учтены все экологические требования, внедрено уникальное современное оборудование отечественного и импортного производства", - указал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ
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