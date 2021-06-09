Почти 19,5 млн сыров и мороженого с обязательной маркировкой ввели в оборот с 1 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Производители мороженого и сыров с 1 июня ввели в оборот почти 19,5 млн товаров с маркировкой, когда она стала обязательной для этих категорий. Об этом в среду сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Система работает без сбоев, все технические вопросы оперативно решаются. Стабильную работу системы подтверждает и результат, который компании достигли за прошедшую неделю. Так, за это время в оборот было введено почти 19,5 млн товаров, выведено из оборота по чеку 4 064 единицы", - цитирует пресс-служба руководителя товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексея Сидорова.

По его словам, в настоящее время в системе "Честный знак" зарегистрировались практически 100% производителей сыров и 89% юридических лиц, выпускающих мороженое, за последние девять дней этот показатель увеличился на 4%. Для решения частных случаев с участниками оборота взаимодействуют персональные менеджеры ЦРПТ.

Мнение производителей

По словам генерального директора Барнаульского молочного комбината Натальи Кишкиной, на их производстве маркируется свыше 10 тыс. товаров в день, а также тестируются процессы нанесения кодов и работы с системой. "В среднем на комбинате в день маркируется свыше 10 тыс. единиц товара. Запас маркированной продукции у нас сформирован, после ввода в оборот товары отправятся в местные сети, а также в ряд регионов России", - пояснила Кишкина.

Генеральный директор завода "Карат" Евгений Гребнев рассказал, что за первую неделю на заводе нанесли и ввели в оборот около 2 млн кодов. "Наша маркированная продукция ушла к 30 клиентам. В частности, в сети "Дикси", "Тандер", "Перекресток", "Лента", "Метро", "Билла". При этом мы продолжаем подбирать технические решения, которые позволят решить ряд вопросов на производстве", - приводит пресс-служба ЦРПТ слова Гребнева.

О маркировке

С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря - для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

"После запуска системы маркировки у ряда производителей и переработчиков наблюдались технические трудности с заказом или эмиссией кодов, как и при введении любой новой системы, однако масштабных сбоев не было, и проблемы удалось решить в оперативном порядке во взаимодействии с оператором. Мы находимся в постоянной связи с Минсельхозом, Минпромторгом и ЦРПТ", - цитирует пресс-служба генерального директора Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артема Белова.