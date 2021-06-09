Путин дал старт запуску первой очереди Амурского ГПЗ

Путин принял участие в торжественной церемонии пуска первых двух технологических линий завода в режиме видео-конференц-связи.

Президент поблагодарил всю команду, участвовавшую в создании завода, за упорство и ответственность. "За работу, что называется, на максимальный результат", - добавил он.

Как отметил глава государства, создан "действительно масштабный, без преувеличения, стратегически важный производственный комплекс". Он значим не только для отрасли, но и для всей национальной экономики, для развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, подчеркнул Путин. "И, конечно, Амурский ГПЗ - это хороший шаг в повышении глубины переработки сырья. А это означает рачительное, эффективное использование природных ресурсов", - констатировал президент.

Стоимость проекта

Путин сообщил, что стоимость всего проекта Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) превышает 1 трлн рублей. Глава государства рассчитывает, что реализация этого проекта вместе с иностранными партнерами пойдет на пользу при создании новых альянсов.

"Это капиталоемкий и наукоемкий проект - свыше одного триллиона рублей стоимость всего проекта", - сказал Путин.

Президент уверен, что "последняя очередь [предприятия], как и запланировано, в 2024-2025 годах будет запущена в строй". Глава государства также обратил внимание на то, что АГПЗ - "огромное предприятие площадью более 900 га".

"Что особенно приятно, у нас много партнеров, заинтересованных в совместной работе и результате. Это люди и компании из России, Турции, Китая, Индии, Италии, ФРГ, Хорватии, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана общей численностью 35 тыс. человек - огромный коллектив", - отметил Путин. Он считает, что "эта совместная работа пойдет на пользу, в том числе и для создания новых предприятий подобного рода и новых альянсов для достижения общего результата".

Президент поздравил всех участников проекта с началом работы предприятия.