Амурский ГПЗ выйдет на проектную мощность с 2025 года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), пуск первой очереди которого состоялся в среду, выйдет на полную проектную мощность с 2025 года, говорится в сообщении "Газпрома".

"Работы по строительству первой технологической линии Амурского ГПЗ завершены четко в намеченные сроки. Запуск следующих пяти линий синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири". С 2025 года ГПЗ выйдет на полную проектную мощность", - отмечает "Газпром".

Кроме того, "Газпром" в ближайшее время запустит в районе Владивостока гелиевый хаб для экспорта гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер в рамках торжественной церемонии запуска первой очереди завода.

"Гелий крайне востребован в самых современных производствах, и мы видим, что спрос на гелий растет, особенно в районе Юго-Восточной Азии. И в самое ближайшее время в районе города Владивостока будет запущен в эксплуатацию для поставки гелия на международные рынки", - сказал он. Амурский ГПЗ станет крупнейшей мировой площадкой по производству гелия, добавил Миллер.

Амурский ГПЗ расположен рядом с городом Свободный Амурской области и станет основным предприятием центра глубокой переработки газа на Дальнем Востоке. Проектная мощность ГПЗ - 42 млрд куб. м газа в год.