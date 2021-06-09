Росимущество продает корабли и вертолеты ФСБ на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Росимущество продает три пограничных корабля и два вертолета 8Т ФСБ России. Объекты находятся во Владивостоке и Чите, их общая стоимость почти 142 млн рублей, сообщает электронная торговая площадка "РТС-тендер".

Согласно информации, размещенной на площадке, Росимущество продает высвобождаемые пограничные корабли обеспечения ФСБ России "Иван Леднев", "Михаил Коновалов" и "Вячеслав Денисов", их стартовая стоимость 43,4 млн рублей, 45,8 млн рублей и 48,5 млн рублей соответственно. Все три корабля находятся во Владивостоке, заявки будут приниматься до 24 июня.

Кроме того, продаются два вертолета Ми-8Т ФСБ России военно-транспортного назначения. Оба вертолета находятся в Чите, их стартовая стоимость 2 млн 50 тыс. рублей и 2 млн 46 тыс. рублей. Заявки принимаются до 1 июля.