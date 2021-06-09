Свыше 229 тыс. кв. м жилья построили в Липецкой области с начала года

ЛИПЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 229 тыс. кв. м жилья построили в Липецкой области за четыре месяца текущего года, что превышает аналогичный показатель 2020 года более чем на 3%. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя лидирующую позицию области в рейтинге реализации инвестпроектов, подготовленном деловым журналом "Инвест-Форсайт" за май 2021 года.

Среди прочих параметров, по словам Артамонова, издание учитывает и темпы строительства в регионе. "Ввод в действие жилых зданий по муниципальным образованиям за январь-апрель 2021 года составил 229,2 тыс. кв. м общей площади, или 103,1% к аналогичному периоду прошлого года", - продолжил глава обладминистрации.

Он отметил, что основная доля введенного жилья приходится на город Липецк, а также на Липецкий, Грязинский и Усманский районы. При этом, как подчеркнул Артамонов, в отрасли "ЖКХ и инфраструктура" также был реализован важный экологический проект, а именно - строительство новых очистных сооружений в Усмани. "На реконструкцию и строительство нового объекта было выделено более 347 млн рублей из областного бюджета", - напомнил он.

Говоря в целом о показателях рейтинга, Артамонов пояснил, что в дайджест журнала за май вошли 14 публикаций из региона. При этом, наибольшее количество баллов приходится на рубрики "АПК" и "Строительство и недвижимость". Говоря об агропромышленном секторе, он привел в пример инновационный проект ООО "Лебедяньмолоко", которое проводит глобальную модернизацию предприятия. "Общая стоимость реализации составит порядка 4 млрд рублей, на предприятии запустили новую современную лабораторию для тестирования продукции и поступающего на завод сырья", - сказал Артамонов. Кроме того, продолжил он, компанией "ИстАгро Дон" первой в России произведен пробный пуск линии по производству инулина и олигофруктозы из топинамбура, а компания "Агроном-сад" стала первым производителем сертифицированного органического яблока.

В отрасли "Промышленность" инновационные проекты реализует НЛМК. "В частности, речь идет про автоматизированную систему учета энергоресурсов на основе технологии беспроводной передачи данных", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что власти постоянно ищут деловых партнеров, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты в области. "При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере", - заключил он.