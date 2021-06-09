"Роснефть" заключила на ПМЭФ соглашений по "Восток Ойл" на более чем 0,5 трлн рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Роснефть" подписала на полях XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 50 контрактов по реализации проекта "Восток Ойл" на сумму 558,8 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в компании, всего на полях ПМЭФ было подписано 73 соглашения на общую сумму 616,5 млрд рублей.

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"Заключение этих контрактов и, как следствие, реализация проекта на севере Красноярского края даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение и будет иметь значительный мультипликативный эффект", - отметили в "Роснефти". Партнеры "Восток Ойл" В частности, "Роснефть" уже приступила к возведению нефтеналивного терминала "Порт Бухта Север". Подписан контракт с АО "ЛенморНИИпроект" на проектно-изыскательские работы, а с АО "Объединенная энергетическая компания" заключен договор на строительство гидротехнических сооружений. ПАО "Трубная металлургическая компания" обеспечит поставки металлопродукции для проекта. "Интер РАО - Инжиниринг" построит газотурбинную электростанцию "Иркинская" (867 МВт), воздушную линию электропередачи (110 кВ), энергообъекты головной нефтеперекачивающей станции "Пайяха", электростанцию в "Бухте Север" (214 МВт). С ГМК "Норильский никель" на форуме подписан контракт о развитии комплексного логистического обслуживания "Восток Ойл". Помимо этого "Роснефть" договорилась с партнерами о техобслуживании собственного парка воздушных судов, участвующих в проекте. "Объединенная машиностроительная группа" обеспечит проект дорожно-строительной и спецтехникой. ООО "Содексо Евроазия" обеспечит питание и социально-бытовое обслуживание на проекте. Инвесторы проекта Банк Goldman Sachs называет "Восток Ойл" "магнитом для инвесторов", который играет значительную роль и в росте стоимости самой "Роснефти". Ресурсная база проекта - 6,2 млрд т.н.э. При этом нефть легкая (40% API) и малосернистая (содержание серы <0,05%, это сопоставимо с требованием стандарта Евро-3 к дизельному топливу), что позволяет рассчитывать на премию к сорту Brent. Направления экспорта - европейские, а главное - через Северный морской путь - азиатские рынки, которым нужна диверсификация энергетических потребностей.

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