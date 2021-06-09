Площадь орехоплодовых культур на Ставрополье выросла на 10% за последние пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Площадь орехоплодовых культур в Ставропольском крае за последние пять лет увеличилась на 10%, сообщает в среду управление по информационной политике правительства Ставропольского края.

"Несмотря на жаркий засушливый климат потенциал для выращивания орехоплодовых культур у Ставрополья есть. На сегодня на территории края возделывается около 600 га орехов разных сортов. Более 150 га ореховых садов приходится на промышленные посадки, три четверти ореховых культур сосредоточены в личных подсобных хозяйствах. За последние пять лет площадь орехоплодовых культур в крае увеличилась на 48 га", - цитирует управление и.о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.

Господдержку ореховодству в Ставропольском крае оказывается в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства". Промышленным ореховодством в регионе занимаются предприятия в Новоалександровском, Курском, Кочубеевском округах. По решению главы Ставропольского края Владимира Владимирова, в настоящее время для аграриев предусмотрена компенсация части затрат на закладку и уходные работы. В 2021 году из федерального и краевого бюджетов на подотрасль садоводства выделено 580 млн рублей.