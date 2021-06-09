Россия возглавила список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз. Об этом говорится в сообщении международного разработчика антивирусного программного обеспечения Eset.

"Компания Eset сообщает о росте криптовалютных угроз в 2021 году. Данные представлены в отчете о киберугрозах Eset Threat Report T1 2021, в котором содержатся сведения об основных тенденциях и событиях в сфере кибербезопасности за первую треть текущего года. Россия стала лидером среди стран, которые наиболее пострадали от криптовалютных угроз. В этом году в РФ было зафиксировано 8,9% от общего числа атак. Далее следуют Таиланд и Перу - с 5,6% и 5,3% соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом рост криптовалютных угроз, который начался во второй половине 2020 года, продолжился и в первой трети 2021 года. Количество обнаружений вредоносного программного обеспечения (ПО) в данной категории выросло на 18,6%. Это связано с возросшей ценой на криптовалюты, что сделало их привлекательной целью для киберпреступников.

Телеметрия Eset демонстрирует возросший интерес к криптомайнингу: угроз для майнинга стало больше на 22% по сравнению с показателями осени 2020 года. Эксперты связывают это с распространением нежелательного приложения (PUA) MSIL/CoinMiner.AA, также известного как Nice Hash Miner.

"Мошенникам играют на руку неквалифицированные инвесторы, которых стало много из-за моды на криптовалюту. Не разбираясь в деталях, пользователи скачивают первое попавшееся приложение со словом crypto в названии. Неопытные инвесторы вкладывают небольшие суммы, что также выгодно злоумышленникам - вероятность серьезного разбирательства из-за потерянных $10 мала. Ажиотаж вокруг криптовалют сформировал для хакеров благоприятные условия, чтобы создавать фейковые приложения и обменники", - пояснил руководитель отдела аналитики и автоматизации Eset в России Алексей Говядов.