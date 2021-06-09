Экс-глава Volkswagen выплатит €11,2 млн компенсации в связи с "дизельным скандалом"

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Экс-глава автоконцерна Volkswagen Мартин Винтеркорн обязан выплатить более €11 млн в качестве компенсации за ущерб, причиненный компании в связи с так называемым дизельным скандалом. Об этом говорится в заявлении концерна, опубликованном в среду на его сайте.

"Соглашение между компанией и Винтеркорном, одобренное наблюдательным советом [Volkswagen] в прошлую субботу, предусматривает [выплату] суммы в размере €11,2 млн", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что аналогичное соглашение было заключено и с бывшим топ-менеджером Audi Рупертом Штадлером. Согласно документу, он обязан будет выплатить компенсацию в размере €4,1 млн.

Кроме того, как уточнили в концерне, договоренности о компенсационных выплатах в размере €1 млн и €1,5 млн были достигнуты с двумя бывшими топ-менеджерами концерна. Соглашения о возмещении ущерба на общую сумму €270 млн были также подписаны с соответствующими страховыми компаниями, подчеркнули в Volkswagen.

Ранее концерн предъявил иски о возмещении ущерба к Винтеркорну и Штадлеру. Подобное решение было принято на основании данных финансовой проверки деятельности этих лиц. Иски были предъявлены в связи с нарушением выполнения обязательств по защите интересов концерна в соответствии с законом об акционерных обществах.

Прокуратура Брауншвейга обвиняет 73-летнего Винтеркорна и еще четырех человек в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. По версии следствия, экс-менеджер знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было "необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов" дизельных машин, говорилось в сообщении прокуратуры.

В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagen были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха. Следователи исходят из того, что Винтеркорн знал о манипуляциях, но своевременно не сообщил о потенциальных рисках для финансистов и инвесторов. Сам бывший топ-менеджер категорически отрицал обвинения в свой адрес.