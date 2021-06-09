Шойгу высоко оценил производственный потенциал технопарка КСК в Тверской области

ТВЕРЬ, 9 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил действующие цеха нового промышленного технопарка КСК ("Ключевые системы и компоненты") в Тверской области, где производится широкий спектр комплектующих для транспортного машиностроения.

Глава военного ведомства ознакомился с образцами продукции предприятий - резидентов промтехнопарка, разработанными и выпускаемыми для различных видов транспорта, в том числе в рамках проектов по импортозамещению.

В частности, министру обороны представили автоматизированную систему контроля наличия, движения и расходования горючего в ВС РФ. Также ему показали инновационный противопожарный датчик, основанный на новых физических принципах. Устройство способно обнаруживать дым на уровне 1-2% от классических пожарных извещателей.

Шойгу высоко оценил производственный потенциал промтехнопарка КСК, где сейчас действуют восемь современных производств с общей численностью персонала более тысячи человек.