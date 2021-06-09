Росатом заключил пятилетний контракт на поставки медицинских изотопов в Бразилию

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Объединение "Изотоп" (входит в госкорпорацию "Росатом") заключило новый пятилетний контракт с Институтом энергетических и ядерных исследований Бразилии (IPEN/CNEN) на поставки медицинских изотопов - лютеция-177 и актиния-225. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Русатом Хэлскеа", в которую входит "Изотоп".

"Этот контракт - результат многолетней скрупулезной работы обеих сторон. Он имеет важное социальное значение, так как открывает новые возможности для лечения тысяч пациентов. Госкорпорация "Росатом", обладающая уникальной технологической базой исследовательских реакторов, выпускает самую широкую линейку изотопов медицинского назначения. Одна из ключевых задач АО "Русатом Хэлскеа" - повышение доступности радионуклидной продукции, являющейся фундаментом ядерной медицины. Сотрудничество с IPEN/CNEN является примером международной кооперации, направленной на внедрение высоких технологий в лечение онкологии по всему миру", - прокомментировала генеральный директор "Русатом Хэлскеа" Наталья Комарова, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, контракт укрепляет позиции Росатома как крупнейшего поставщика радиоизотопов на рынках Латинской Америки. На текущий момент госкорпорация обеспечивает порядка 50% потребности Бразилии в медицинских изотопах.

Лютеций-177 относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, служащих основой для производства инновационных радиофармпрепаратов. По оценкам ученых, ведущих разработки передовых лекарственных средств, препараты с Lu-177 демонстрируют высокую эффективность в терапии ряда онкологических заболеваний. Актиний-225 используется в разработках передового радиофармпрепарата на основе актиния-225-PSMA, который станет новым продуктом для ядерной медицины Бразилии и будет выпускаться IPEN/CNEN.

Разработки технологий получения трихлорида лютеция-177 и актиния-225, а также их производства организованы в институтах научного дивизиона госкорпорации "Росатом" (АО "Наука и инновации"). Отношения госкорпорации "Росатом" и IPEN/CNEN в сфере ядерной медицины активно развиваются с момента заключения в 2017 году контракта на поставки традиционных медицинских изотопов (молибден-99, йод-131). Контракт был подписан в рамках межправительственного соглашения между Россией и Бразилией.