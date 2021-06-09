Профицит счета платежного баланса России за январь - май вырос на 25%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - мае 2021 года вырос на 25,2% и составил $35,8 млрд, сообщил Банк России.

За январь - май 2020 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составило $28,6 млрд.

"Рост профицита торгового баланса был обусловлен более активным восстановлением объема экспорта товаров по сравнению с импортом", - пояснил регулятор.

ЦБ отметил значимую роль, которую в укреплении текущего счета сыграло сокращение отрицательного сальдо баланса услуг "в результате сохраняющихся ограничений на международные туристские поездки".