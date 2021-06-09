Британские власти заявили об отсутствии прорыва на переговорах с ЕС по Северной Ирландии

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Переговоры в Лондоне между делегациями Великобритании и ЕС относительно протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава объединения, не приблизили стороны к компромиссу. Об этом в среду заявил представитель главы британского правительства Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост.

"На встрече не был осуществлен какой-либо прорыв. В то же время нельзя говорить и о провале: мы собираемся продолжить переговоры. Что нам действительно нужно, так это в скором времени найти решения, которые способствуют сохранению мира в Северной Ирландии и нормализуют обстановку в регионе", - отметил Фрост, комментарий которого по итогам встречи с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, продлившейся 3,5 часа, был показан по британским телеканалам.

"Проблема заключается в том, что протокол имплементируется в том виде, который приводит к неразберихе в Северной Ирландии. Сегодня у нас прошла честная беседа относительно сложившейся ситуации", - сказал Фрост. По его мнению, "ЕС настаивает на том, что нам необходимо максимально строго следовать положениям протокола". "Однако реальность такова, что это очень сбалансированный документ, который был составлен для поддержания мирного процесса и затрагивает очень чувствительные политические аспекты Северной Ирландии", - подчеркнул он.

Фрост предупредил, что в случае неспособности Великобритании и ЕС прийти к компромиссу Лондон оставляет за собой право применить статью 16 протокола по Северной Ирландии, которая позволяет принимать односторонние действия, если соблюдение положений данного документа "ведет к серьезным экономическим или социальным трудностям".

В заявлении, распространенном канцелярией Джонсона по итогам первой встречи между Фростом и Шефчовичем в рамках созданного Совета по партнерству Великобритании и ЕС, выражается озабоченность Лондона отсутствием "значимого прогресса" по вопросам договоренностей в области ветеринарных мер и сокращения числа таможенных проверок в североирландских портах. Кроме того, британские власти заявили о недовольстве сохраняющимся запретом на импорт в Северную Ирландию из остальных частей Соединенного Королевства свежего рубленого мяса и ряда других товаров, включая семенной картофель. В то же время Лондон был заверен, что ЕС готов изменить положения протокола относительно поставок в Ольстер медицинских препаратов.

"Сосисочная война"

Острые дискуссии между ЕС и Великобританией вокруг поставок рубленого мяса и сосисок в Северную Ирландию получили в британской прессе название "сосисочной войны". Как подчеркнула газета "Индепендент", согласно нормам продовольственной безопасности Евросоюза, на единый европейский рынок, частью которого продолжает являться Северная Ирландия, можно поставлять только охлажденное мясо. При этом после завершения в конце июня льготного периода, касающегося импорта фарша в Ольстер из других частей Соединенного Королевства, британским производителям рубленого мяса будет закрыт беспрепятственный доступ на прилавки североирландских магазинов.

Власти в Белфасте опасаются, что в связи с введением дополнительных проверок в отношении мясной продукции жители Северной Ирландии столкнутся с серьезным сокращением поставок мяса из Великобритании, поскольку дистрибьюторы будут поставлены перед необходимостью заполнять большое число различного рода документов, что сделает для них малопривлекательным деятельность в Ольстере. По этой причине правительство в Лондоне рассматривает возможность в одностороннем порядке продлить льготный период для поставок рубленого мяса.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для перевозок ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Это было сделано, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Северной Ирландии и подразумевает отсутствие границы между двумя частями острова.

Изначально соглашение с ЕС предполагало, что на первом этапе для доставки в Ольстер каждой из категорий продуктов будет действовать льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов. В марте правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило на полгода действие этого режима в отношении ряда товаров животного происхождения - до 1 октября.

Британские власти были вынуждены изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждали о возможном перебое поставок товаров в свете необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что в перспективе грозило пустыми прилавками магазинов. Еврокомиссия в ответ на этот шаг запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения о Brexit.