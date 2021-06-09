Медведев: меры "Единой России" помогли снизить зависимость экономики от цен на нефть

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что принятый с 2016 года комплекс мер партии помог снизить зависимость экономики от колебания цен на нефть, за счет этого также удалось укрепить финансовую систему страны в целом.

"Один из главных приоритетов предвыборной программы 2016 года - устойчивое развитие экономики страны. Надо признать, что за этот период значительного снизилась наша зависимость от колебания цен на нефть", - сказал Медведев в ходе совместного заседания высшего и генерального советов партии в среду.

По его словам, "во многом за счет этого удалось достичь окончательной консолидации бюджетной системы страны". "В целом укрепилась и финансовая система страны, удалось существенно снизить инфляцию, что, конечно, создало гораздо лучшие возможности для реализации целого ряда программ, включая такие важные, как ипотечная программа", - отметил председатель партии.

Он добавил, что при участии партии были приняты решения по деофшоризации и борьбе с фирмами-однодневками. "Была установлена уголовная ответственность за вывод финансовых средств, реализован комплекс мер по противодействию коррупции и злоупотреблению чиновников", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что при содействии "Единой России" оказано "законодательное сопровождение крупнейшим промышленным проектам, которые обеспечивают развитие территорий, создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий и укрепление экспортного потенциала страны".