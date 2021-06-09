Компания "Федорово Рисорсес" построит в Мурманской области ГОК за 60 млрд рублей

МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. АО "Федорово Рисорсес" и Корпорация развития Мурманской области подписали соглашение о сопровождении проекта "Федорова Тундра", предполагающего строительство горно-обогатительного комбината за 60 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

"Проект "Федорова Тундра" предусматривает создание в Мурманской области к 2027 году современного высокотехнологичного горно-обогатительного комбината для добычи руды и производства флотационного концентрата с платиноидами. Инвестиции в строительство ГОКа составят более 60 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На месторождении планируется добывать до 16 млн тонн руды в год и производить до 250 тыс. тонн концентрата, содержащего цветные металлы и металлы платиновой группы (МПГ). АО "Федорово Рисорсес" выступает в качестве компании-оператора проекта и владельца лицензии на разработку месторождения.

Реализация проекта откроет новые горизонты развития сразу для нескольких муниципалитетов Кольского Заполярья, позволит задействовать потенциал ученых Кольского научного центра РАН и региональных образовательных учреждений, а также создаст порядка 1200 рабочих мест, считают в министерстве.

Месторождение палладия и платины Федорова тундра расположено в центральной части Кольского полуострова. Оно было открыто в конце 1990-х - начале 2000-х годов. По данным Минвостокразвития, для его освоения требуется строительство двух карьеров для открытой добычи руды и полномасштабного горно-обогатительного комбината (от 8 до 16 млн т в год по руде). При ожидаемом сроке запуска в 2027 году общий объем капитальных затрат в рамках проекта оценивается в 60 млрд рублей. Балансовые запасы месторождения составляют 348 т металлов платиновой группы, 190,4 тыс. т никеля и 276,8 тыс. т меди.