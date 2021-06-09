Лауреат госпремии Захарова считает, что бизнес стал более социально ответственным

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Лауреат госпремии в области правозащитной деятельности и благотворительности за 2020 год Фаина Захарова, возглавляющая благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни", считает, что в последние годы бизнес стал более социально ответственным.

"Мы видим, насколько бизнес изменился за эти годы, насколько он стал более сознательным в отношении и благотворительности, и социальной ответственности. Признанными стали такие понятия, как diversity и inclusion (разнообразие и инклюзивность - прим. ТАСС), без них серьезный бизнес сейчас не может работать и развиваться", - отметила Захарова, слова которой приводит пресс-служба Общественной палаты РФ в своем Telegram-канале в среду.

Она подчеркнула, что благотворительным фондам необходимо развивать сотрудничество с государством, бизнесом и СМИ. "В отношениях с государством сейчас самое правильное слово - партнерство. <...> Очень важно, что благотворительные фонды ведут за собой и СМИ. Потому что без поддержки средств массовой информации вообще невозможно ничего сделать. И СМИ тоже более осознанно стали относиться к освещению работы благотворительных фондов", - добавила она.

Захарова сообщила, что во время коронавирусных ограничений фонд "Линия жизни" не переставал работать, ни один из партнеров организации не отказывался от своих обязательств. "Более того, они брали на себя дополнительные обязательства, делали дополнительные пожертвования. Очень чутко реагировали и люди. Всем очень хотелось помогать друг другу. В это время мы получали больше пожертвований, чем обычно. Это говорит о том, что людям очень хотелось протянуть руку помощи друг другу", - отметила она.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Вручение госпремий президентом РФ Владимиром Путиным обычно проходит в Кремле по случаю Дня России, 12 июня. В прошлом году торжественное мероприятие было перенесено на 24 июня. На этот раз, как сообщал советник главы государства по культуре Владимир Толстой, церемония запланирована на традиционную дату.