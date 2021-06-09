"Газпром" может разместить бессрочные облигации на 150 млрд рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение ООО "Газпром капитал" облигаций номинальной стоимостью всех выпусков 150 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга.

Бумаги могут быть размещены в том числе в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте без срока погашения.

Согласно решению совета директоров "Газпрома", по усмотрению "Газпром экспорта" досрочно могут быть погашены облигации серии 001Б, зарегистрированные в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует финансировать программу газификации регионов РФ, в том числе за счет средств от облигационных займов. Эмиссия позволит сохранить приемлемый уровень долговой нагрузки компании, так как облигации будут учтены в составе капитала "Газпрома".

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2021 года чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) уменьшилась на 3% в сравнении с показателем на конец прошедшего года, до 3,737 трлн рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,1. По итогам этого года "Газпром" планирует вернуться к комфортному уровню соотношения чистый долг/EBITDA.