Госкомиссия по развитию АЗРФ поддержала проект целлюлозно-бумажного комбината в Карелии

ТАСС, 9 июня. Государственная комиссия по развитию Арктики поддержала инвестпроект по строительству целлюлозно-бумажного комбината "Сегежа Запад", сообщил журналистам в среду вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам заседания Госкомиссии.

"Рассмотрели инвестиционные проекты с точки зрения их поддержки как приоритетных. В том числе проект Segezha Group по строительству целлюлозно-бумажного комбината. У нас они 40 лет не строились, поэтому мы этот проект поддержали. Думаю, что еще немного работы необходимо для того, чтобы его реализовывать, но, в целом, комиссия поддерживает", - сказал Трутнев.

Как сообщил журналистам зампредседателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, на проект стоимостью 178 млрд рублей группа ВЭБ.РФ планирует предоставить льготное финансирование 9 млрд рублей.

Кроме того, до приблизительно 18 млрд рублей акционерного финансирования планируют дать Segezha Group и консорциум банков в лице ВТБ и "Сбера". "Оставшиеся заемные средства также могут быть привлечены с помощью Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ", - рассказал Довлатов.

На полях Петербургского международного экономического форума правительство Карелии и группа компаний Segezha Group подписали протокол о намерениях, чем подтвердили планы по строительству целлюлозно-бумажного комбината в карельском городе Сегеже. Объем инвестиций в проект мощностью около 1,5 млн тонн продукции в год оценивается в 178 млрд рублей. Комбинат должен обеспечить глубокую переработку балансовой древесины, рост показателей несырьевого экспорта и импортозамещения с высокой добавленной стоимостью. Новое предприятие в последующем объединят с уже имеющимся активами группы компаний в Сегеже - АО "Сегежский ЦБК" и ООО "Сегежская упаковка" - в передовой биотехнологический комплекс.