Чартерные рейсы из России на Кипр отложили до июля

НИКОСИЯ, 9 июня. /ТАСС/. Чартерные рейсы из России на Кипр отложены до июля, а сообщения кипрской прессы якобы об их отмене не верны. Об этом сообщил в среду Кипрскому информационному агентству вернувшийся из поездки в Москву председатель кипрского государственного комитета по туризму Саввас Пердиос.

"Упоминание об отмене - несправедливо. Мы и не ожидали этих рейсов, поскольку мы знаем, что Россия еще не дала зеленый свет чартерным авиарейсам", - сказал он, комментируя информацию в некоторых местных СМИ о том, что 20 чартерных рейсов из РФ, которые должны были прибыть на остров на прошлой неделе, якобы были отменены.

Как сказано в сообщении агентства, глава госкомитета "отметил, что российские туроператоры были вынуждены отложить до июля рейсы, запланированные на июнь по их собственной инициативе", и что "причина отсрочки заключается в том, что чартерные рейсы из России на Кипр не разрешены из-за ограничений, связанных с ковидом".

Пердиос сообщил, что ожидает, что в ближайшие несколько недель Москва предоставит разрешение на выполнение чартерных рейсов в четыре или пять стран, включая Кипр. Он также добавил, что российские туроператоры в настоящее время рассматривают возможность, при которой, начиная с июля, на Кипр будет выполняться около 500 авиарейсов в месяц.

Во время поездки в Москву глава кипрского госкомитета проинформировал российские власти о том, что эпидемическая ситуация на острове улучшилась и начал переговоры о возобновлении чартерных рейсов на Кипр. "Из-за непредсказуемости ситуации, омраченной продолжающейся пандемией коронавируса, до июля будет трудно увидеть ощутимый рост числа иностранных туристов, прибывающих на Кипр", - заявил Пердиос.

Он сообщил, что обсуждение с российскими властями вопроса о таких рейсах ведется на ежедневной основе, и пообещал до конца июня вернуться в Москву, чтобы еще раз вместе с властями РФ пересмотреть ситуацию.

Компания Hermes Airports, являющаяся оператором международных аэропортов в Ларнаке и Пафосе, сегодня также подтвердила, что чартерные рейсы из РФ не отменялись. Как сообщил представитель этой компании газете Cyprus Mail, говоря об уже упомянутых 20 несостоявшихся рейсах из России, "фактически они не были отменены, они просто еще не получили допуска к осуществлению своей деятельности от правительства России". По его словам, "есть много рейсов, прибывающих на Кипр из России, на самом деле более 90 рейсов в неделю", и они, "как ожидается, будут приземляться на острове в этом месяце, в соответствии с расписанием авиакомпаний".