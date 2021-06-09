Из аэропорта Владикавказ открыли рейсы в Ереван, Баку, Каир и Симферополь

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт Владикавказ в Северной Осетии пополнил летнее расписание тремя заграничными и одним внутренним направлениями, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В летнем сезоне 2021 года один раз в неделю самолеты авиакомпании "Северный ветер" полетят из Владикавказа в Ереван, Баку, Каир и Симферополь. По вторникам, начиная с 15 июня, запланированы полеты в Ереван и Симферополь", - говорится в сообщении.

Вылеты в Каир будут выполняться с 17 июня по четвергам, в Баку - начиная с 20 июня по воскресеньям. Кроме того, для жителей и гостей республики, начиная с 17 июня один раз в неделю по пятницам будет доступен ранний вылет в московский аэропорт Шереметьево.

В пресс-службе аэропорта Владикавказ отметили, что перевозки будут осуществлять авиакомпании "Северный ветер" и "Икар". Пассажирам предложат самолеты бразильских производителей Embraer 190. Кроме того, федеральный Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение включить аэропорт "Владикавказ" в список российских аэропортов, из которых с 10 июня разрешены вылеты за рубеж. Международные рейсы из Владикавказа будут осуществляться с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.