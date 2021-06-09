Польша и Венгрия выступят против корпоративного налога G7 без льгот их компаниям

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Польша и Венгрия не поддержат планы Группы семи (G7) по введению минимального корпоративного налога без предоставления национальным компаниям льгот в интересах поддержания основной деловой активности в их странах. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на заявления министерств финансов в Варшаве и Будапеште.

"G7 не следует диктовать нам, какими должны быть размеры налоговой ставки в нашей стране", - заявил польский министр финансов Тадеуш Косьчиньский британскому изданию. По его словам, установление более низкой налоговой ставки является важным способом для стран догнать государства с более развитой экономикой за счет привлечения инноваций из-за рубежа.

"Мы не поддерживаем идею минимального налога на прибыль, которую компании получают в Польше при ведении бизнеса в нашей стране", - сказал он. Любая глобальная сделка может обернуться "существенным сокращением бизнеса внутри страны", добавил министр.

Аналогичную позицию заняла, по оценке газеты, Венгрия, у которой корпоративный налог составляет всего 9% (самый низкий в ЕС). В заявлении венгерского Минфина говорится, что странам "следует предоставить право принимать суверенные решения" в отношении налогообложения "экономической деятельности, осуществляемой на их территории, с учетом уровня экономического развития и других факторов". "Таким образом, увеличение налогов не поддерживается государством в случае компаний со значительной экономической деятельностью", - отметили в министерстве.

Планы стран Группы семи по введению минимального налога размером не ниже 15% на прибыль крупных корпораций были одобрены в минувшие выходные главами финансовых ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Они направлены в первую очередь на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.

Договоренности, достигнутые на министерской встрече, должны лечь в основу дискуссий по финансовым аспектам на саммите лидеров стран G7 с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй в Великобритании.