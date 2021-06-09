Рост цены на бензин за первую неделю июня почти в 1,5 раза превысил инфляцию

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Розничная цена на бензин с 1 по 7 июня выросла на 0,23% по сравнению с предыдущей неделей при средней инфляции по стране в 0,16%. Таким образом, рост стоимости топлива превысил уровень инфляции в 1,44 раза, следует из данных Росстата.

С начала года стоимость бензина также растет выше инфляции. С 1 января она увеличилась на 4,08% при средней инфляции в 3,65%.

Глава "Российского топливного союза" Евгений Аркуша уточнил ТАСС, что цены на бензин, прежде всего, растут в оптовом сегменте. "Они выросли намного сильнее, чем розничные. И рост оптовых цен, к сожалению, толкает верх розничные. Других причин нет", - сказал он и добавил, что в опте стоимость бензина выросла на 27% с начала года.

Ранее Минэнерго сообщало ТАСС, что высокий рост цены бензина объясняется увеличением мировых котировок на нефть и нефтепродукты, а также плановым увеличением акцизов и отставанием роста стоимости бензина и дизеля на АЗС в прошлом году от уровня инфляции в среднем по стране.

В Минэнерго подчеркивали, что рост розничных цен в целом по году ожидается в пределах годовой инфляции. Это будет достигнуто за счет уже сформированных планов нефтеперерабатывающих компаний по производству и отгрузкам моторного топлива на внутреннем рынке, а также постепенного восстановления экономики НПЗ.

В настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые меры реагирования на ситуацию роста цен, в частности, скорректирован демпфирующий механизм, уточняли в министерстве.