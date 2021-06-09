Недельная инфляция в России ускорилась до 0,16%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 1 по 7 июня составила 0,16%, свидетельствуют данные Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,12%.

С начала года потребительские цены выросли на 3,65%. В годовом выражении инфляция на 7 июня 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,15%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю больше всего среди продовольственных товаров подорожали: морковь - на 5,9%, картофель - на 4,9%, белокочанная капуста - на 3,9%.

Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 4,1%, в том числе в 16 регионах России - на 0,1-2,5%, в 54 регионах - на 2,6-9%, в 9 регионах - на 9-22,1%. В 2 регионах цены не изменились, а в 4 - выросли на 0,1-1,4%.

Цены на куриное мясо в среднем по стране не изменились. При этом в 24 регионах цены выросли на 0,1-0,4%, в 13 регионах - на 0,5-2,4%. В 12 регионах цены остались на уровне предыдущей недели, в 22 регионах - снизились на 0,1-0,5%, в 14 регионах - на 0,6-1,7%.

Подсолнечное масло в среднем подорожало на 0,3%. В 40 регионах РФ цены выросли на 0,1-0,9%, в 14 регионах - на 1,0-2,9%. В 22 регионах цены не изменились. В 9 регионах цены снизились на 0,1-1,2%.

Плодоовощная продукция подорожала на 0,3%, репчатый лук - на 1,6%. Цены на огурцы снизились на 6,1%, помидоры - на 4,7%.

Среди остальных продуктов питания выросли цены: на баранину и гречневую крупу - на 0,7%, на маргарин - на 0,6%, на пастеризованное молоко, мороженую рыбу, печенье - на 0,4%, на полукопченые и варено-копченые колбачы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, на карамель - на 0,3%, на говядину, вареные колбасы, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,2%, на свинину, сметану, ржаной хлеб, вермишель, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%.

Цены на сливочное масло, жирный творог и макаронные изделия снизились на 0,2%, на сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, пшеничную муку, пшено, черный чай, водку - на 0,1%.

Медикаменты, непродовольственные товары и услуги

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: валидол - на 0,9%, корвалол - на 0,7%, левомеколь - на 0,6%, бромгексин - на 0,5%, аллохол - на 0,4%, нимесулид, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,1%. При этом цены на отечественные поливитамины без минералов снизились на 0,5%, с макро- и микроэлементами - на 0,3%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости хозяйственное мыло и спички подорожали на 0,6%, детские бумажные подгузники и пеленки для новорожденных - на 0,5%, женские гигиенические прокладки - на 0,4%, туалетное мыло - на 0,3%. Вместе с тем подешевели туалетная бумага - на 0,4%, сухие корма для животных - на 0,3%, зубные щетки - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на шампуни - на 1,1%, на легковые автомобили иностранных марок - на 1%, на отечественные сигареты с фильтром - на 0,5%, на смартфоны, майки, мужские футболки - на 0,2%, на кроссовки для взрослых, мужские носки, женские колготки, спортивные костюмы, носки, детские гольфы - на 0,1%. При этом цветные телевизоры подешевели на 0,5%, напольные электропылесосы - на 0,4%, джинсы для детей - на 0,1%.

Цены на дизельное топливо не изменились, на бензин - выросли на 0,2%.

Проезд в городском автобусе, трамвае и троллейбусе подорожал на 0,1%.

Цены на путевки в санатории выросли на 4,6%, в дома отдыха и пансионаты - на 3,8%. При этом цены на проживание в отелях всех категорий за неделю не изменились. Ранее Росстат сообщал, что в мае по сравнению с апрелем цены на проживание в гостиницах выросли на 3,5-11,7%, в хостелах - на 4,2%. Как пояснили в Ростуризме, рост цен является сезонным и в основном наблюдается на юге России, а в крупных городах в других регионах стоимость проживания в отелях, наоборот, снизилась.