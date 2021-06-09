"Яндекс" подал иск к ФАС о признании решений и действий незаконными

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российская компания "Яндекс" подала в Арбитражный суд города Москвы иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о признании решений и действий незаконными по делу об обогащенных ответах в результатах поиска. Об этом говорится в картотеке суда.

"Мы готовы открыто разъяснять свою позицию и предложение по обогащенным ответам рынку в рамках требований, которые были указаны в предупреждении ФАС. Поэтому "Яндекс" изначально ходатайствовал о продлении срока их исполнения. Мы подали исковое заявление, чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока. Мы надеемся на дальнейшее обсуждение, учитывающее интересы разных компаний. Уверены, что найти решение можно только с помощью диалога между всеми сторонами", - пояснили в компании. Иск подан 9 июня.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, к рассмотрению дела против компании привлечены новые заинтересованные лица (ООО "Клин.ру" и ООО "Интерактивные обучающие технологии").

Отмечается, что 9 июня в ходе заседания заявители подтвердили доводы, изложенные в заявлениях, проиллюстрировав, что практики "Яндекса" не изменились. "Информацию о предлагаемых и обсуждаемых условиях предоставления обогащенных ответов "Яндекс" не представил. Также заявители высказали свою позицию по обсуждению опубликованных принципов доступа к возможностям "Яндекс", отметив, что они не являются рыночными и справедливыми", - отметили в службе. Следующее заседание по делу состоится 21 июля.

Суть вопроса

В августе 2020 года ряд российских онлайн-сервисов, включая ЦИАН и "Авито", направили в ФАС жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика другими сайтами. В "Яндексе" в ответ заявляли, что такие блоки не имеют никаких преимуществ перед другими результатами поиска.

В конце февраля 2021 года стало известно, что ФАС обязала "Яндекс" в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам, в том числе "Яндекс.Маркету" и "Кинопоиску", преимущества в поисковой выдаче, а также обеспечить равный доступ всех игроков рынка к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Служба 13 апреля возбудила против "Яндекса" дело за неисполнение требований, компании может грозить оборотный штраф. Дело будет рассматриваться 9 июня.

28 мая "Яндекс" заявил, что будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке сложных обогащенных ответов, а также опубликовал правила и условия его получения, согласно которым партнеры должны, в частности, предоставлять "Яндексу" свои данные, а также поддерживать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты компании. Участники спора с ИТ-гигантом неоднозначно отреагировали на опубликованные правила: так, в "Авито" заявили, что ряд требований будет вряд ли выполним представителями отрасли, а в онлайн-кинотеатре ivi обратили внимание на то, что партнерам придется предоставлять "Яндексу" большой объем информации, в том числе составляющей коммерческую тайну.