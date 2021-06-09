МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минцифры планирует расширить функциональные возможности портала госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства Российской Федерации "О внесении изменений в положение о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" разработан в целях совершенствования механизма предоставления государственных и муниципальных услуг посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе.

Отмечается, что в момент заполнения гражданином заявления на портале госуслуг необходимые для получения услуги данные будут запрашиваться в органах власти или организациях и подставляться в нужные поля заявления. При этом такой запрос будет направляться исключительно в момент заполнения гражданином заявления.

"Важно отметить, что полученные в органе власти или организации данные после отправки гражданином заявления не будут храниться порталом госуслуг. Таким образом гражданину больше не придется полностью заполнять онлайн-заявление вручную и искать бумажные документы. За него это частично автоматически сделает портал", - прокомментировали в пресс-службе Минцифры.

Так, например, при онлайн подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал госуслуг сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и членов его семьи в жилом помещении. Также при подаче гражданином заявления на субсидии и иные выплаты, портал госуслуг сможет в режиме онлайн проверить наличие свидетельств ЗАГС у заявителя и, при их наличии, предзаполнить заявление полученными данными.

"Помимо этого, с использованием портала госуслуг планируется упростить взаимодействие государственных органов с гражданами и повысить информированность граждан о деятельности органов власти путем направления гражданам в их личный кабинет информационных сообщений о социально значимых инициативах и иных общественно полезных мероприятиях, направленных на улучшение жизни граждан и экономию их времени", - добавили в пресс-службе Минцифры. Кроме того, гражданам будет доступна возможность разрешить Госуслугам информировать их о юридически значимых сообщениях, поступающих в личный кабинет, с использованием удобных для пользователей каналов информирования (например, через банковские приложения).