"Лукойл" построит на Ставрополье комплекс переработки газа к 2027 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. ПАО "Лукойл" планирует завершить строительство комплекса по переработке газа в Буденновском округе Ставрополья в 2027 году. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края по итогам рабочей встречи главы региона Владимира Владимирова с первым исполнительным вице-президентом компании Вадимом Воробьевым.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития предприятия ("Ставролен"). В том числе - о перспективах строительства на его площадке комплекса по переработке попутного газа, получаемого при добыче нефти Северного Каспия, мощностью около 5 млрд кубометров в год. Вадим Воробьев обозначил сроки полного окончания строительства газоперерабатывающего комплекса, которое, по его словам, должно завершиться в 2027 году", - говорится в сообщении.

Дальнейшее развитие "Ставролена" позволит увеличить производство на территории края. "В планах - увеличение производства этилена - с 350 тыс. тонн до 420 тыс. тонн в год, полиэтилена - с 300 тыс. тонн до 420 тыс. тонн, сополимерных марок полипропилена - с 80 тыс. тонн до 120 тыс. тонн", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

По данным краевого правительства, Ставрополье предоставит инвестору инфраструктурное обеспечение проекта. Строительство комплекса запланировано на территории регионального индустриального парка в городе Буденновск.

ООО "Ставролен" - нефтехимическое предприятие, один из ведущих российских производителей полиэтилена и полипропилена. С 1998 года является дочерней структурой ПАО "Лукойл". Предприятие производит полиэтилен, полипропилен, бензол, винилацетат.