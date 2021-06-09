Биткойн вырос более чем на 10%

ТАСС, 9 июня. Биткойн в ходе торговой сессии в среду перешел к росту и торговался на уровне $36,825 тыс. (+10,25%), свидетельствуют данные площадки Coindesk на 20:24 мск.

По данным на 20:29 мск курс биткойна находился на уровне $36,681 тыс. (+9,82%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".