Объем заявок по льготному кредитованию проектов АЗРФ составил 4 млрд рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Объем первичных заявок на кредиты в рамках госпрограммы льготного кредитования резидентов Арктической зоны РФ, реализуемой Минвостокразвития, составляет около 4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, который в среду провел заседание государственной комиссии по развитию Арктики.

"Объем первичных заявок на кредиты составляет около 4 млрд рублей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Минвостокразвития отметили, что в утвержденный перечень видов экономической деятельности, которые будут поддержаны в рамках госпрограммы, вошли 72 вида, относящиеся к таким отраслям, как здравоохранение, образование, транспорт, сельское хозяйство, рыбоводство, производство строительных материалов, машин и оборудования, строительство, торговля, информационные технологии, туризм и так далее.

Программа предоставления субсидируемых государством кредитов по сниженной ставке резидентам Арктической зоны утверждена в декабре 2020 года председателем правительства Михаилом Мишустиным. В рамках программы конечная ставка по кредиту ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Центробанка РФ, нижняя граница установлена на уровне 2% годовых. Стоимость инвестпроекта, претендующего на получение льготного финансирования, должна составлять от 10 млн до 2,5 млрд рублей, а если его реализуют сразу несколько компаний-заемщиков, то верхняя планка составляет 5 млрд рублей. От инициатора проекта требуется инвестировать не менее 30% собственных средств и обеспечить создание новых рабочих мест.

Для реализации программы были отобраны шесть уполномоченных банков - "Московский Индустриальный банк", "ВТБ", "Сбербанк", "Газпромбанк", "Совкомбанк", "Открытие".