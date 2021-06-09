Доходы федерального бюджета за I квартал составили почти 5,3 трлн рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг рассмотрит вопрос об исполнении федерального бюджета за I квартал 2021 года. Как следует из материалов к мероприятию, доходы федеральной казны за этот период составили почти 5,3 трлн рублей, расходы - чуть более 5 трлн рублей.

"Доходы федерального бюджета за I квартал 2021 года сложились в сумме 5 299,9 млрд рублей, расходы федерального бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 5 013,3 млрд рублей", - говорится в материалах пресс-службы кабмина.

Согласно закону о бюджете, общий объем доходов федеральной казны в 2021 году планируется на уровне почти 18,8 млрд рублей, расходов - 21,5 трлн рублей. Дефицит, соответственно, прогнозируется в размере 2,7 трлн рублей.