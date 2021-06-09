Кабмин 10 июня обсудит выделение средств на опережающее строительство дорог

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении в 2021 году Росавтодору средств из резервного фонда для строительства дорог опережающими темпами. Соответствующий пункт вынесен на повестку мероприятия, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Проект распоряжения подготовлен в целях опережающей реализации мероприятий по дорожному строительству в рамках реализации Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренного на заседании правительства РФ 23 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.