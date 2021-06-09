Европарламент намерен призвать ЕС к расширению санкций против Минска

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Европарламент намерен в связи с ситуацией вокруг рейса Ryanair ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска, в том числе в отношении государственных компаний. Об этом говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета в белорусской столице, который опубликован в среду на сайте Европарламента и по которому в четверг состоится голосование.

"Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги", - говорится в документе.

В нем также идет речь о необходимости срочно привести в исполнение четвертый пакет санкций, включающий лиц, "причастных к электоральным махинациям и нарушению прав человека", судей и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании и привлечении к ответственности оппозиционеров. Отдельно авторы резолюции призвали ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича.

Также предлагается ввести секторальные санкции, "затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность". Кроме того, авторы резолюции призывают прекратить сотрудничество и финансирование белорусских государственных банков и ограничить кредитные линии международных банков для дочерних банков в Белоруссии, а также рассмотреть вопрос о временном исключении Белоруссии из системы SWIFT. К санкциям, в том числе запрету на полеты для белорусских авиакомпаний, предлагают присоединиться и другим странам - партнерам ЕС.

Европарламентарии заявляют о необходимости приостановить сотрудничество европейских компаний, в частности Siemens, с белорусскими партнерами, а также передачу технологий. При этом они призывают к "скоординированным действиям ЕС" по возмещению ущерба странам, пострадавшим от санкций со стороны Минска.