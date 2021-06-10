Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия с четверга официально возобновляет авиасообщение с рядом стран, которое было прервано в прошлом году на фоне коронавируса. Теперь российские перевозчики смогут при желании открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию. Также возможно чартерное авиасообщение с Албанией. Такое решение в конце мая принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Почти на всех направлениях действует квота на полеты между Москвой и столицей другой страны - не чаще, чем два рейса в неделю (следовательно, по принципу паритета российская авиакомпания может выполнить два рейса и зарубежная еще два). Квота в один рейс в неделю будет действовать для маршрутов Москва - Люксембург, Москва - Бейрут и Москва - Тирана. На данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о планах открыть регулярные прямые рейсы по новым направлениям.

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

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Вместе с открытием стран, оперштаб принял решение увеличить частоту полетов в некоторые другие страны. Так, например, с четверга будет увеличено количество рейсов между Москвой и Белоруссией с пяти до 10 в неделю. Как отмечал ранее в разговоре с ТАСС гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, компания планирует запустить рейсы по пяти открывшимся частотам.

Более того, формально возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Гомель - Москва и Полоцк - Москва на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах "Ласточка" по маршруту Москва - Минск. Точная дата увеличения количества "Ласточек" и запуска поездов в Минск официально РЖД не называлась, но в разговоре с ТАСС на прошлой неделе заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов уточнял, что компания сейчас согласовывает технические вопросы и что ей понадобится время для открытия продажи билетов.

Также Россия увеличивает число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.