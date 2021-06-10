Исследование: темпы роста финансового благосостояния России опережают среднемировые

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Темпы роста финансового благосостояния России в 2019-2020 годах опережают Восточную Европу, а также среднемировые показатели, говорится в отчете The Boston Consulting Group (BCG).

BCG выпустила отчет "Глобальное благосостояние 2021: когда клиенты берут на себя инициативу", в котором говорится, что несмотря на продолжительное влияние пандемии на финансовую сферу, обеспеченность и благосостояние во всем мире существенно увеличились во время всего кризиса и, как ожидается, продолжат заметно расти в следующие пять лет по мере намечающегося восстановления экономики.

"Финансовые активы России в период с 2015 по 2020 год росли на 11,3% в год и достигли $1,6 трлн. Средние темпы роста финансового благосостояния в России в 2019-2020 годах опережают как регион Восточной Европы, так и среднемировые и составляют 13% по сравнению с 12 и 8,3% соответственно. Прогноз роста на период 2020-2025 годов для России составляет 6% в год, что выше среднемирового (5%) и ниже восточноевропейского (7%). Ожидается, что финансовые активы России достигнут $2,1 трлн к 2025 году", - сообщает BCG.

В России с 2015 по 2020 год реальные активы росли на 9,1% в год и достигли $2,8 трлн. Ожидается, что далее реальные активы будут расти на 5,9% в год и составят $3,7 трлн к 2025 году, указывают авторы отчета. В свою очередь, с 2015 по 2020 год пассивы в России росли на 11,9% в год и достигли $0,3 трлн. Ожидается, что далее пассивы будут расти на 7,1% в год и составят $0,4 трлн к 2025 году. Тенденция к снижению темпов роста пассивов характерна как для России, так и для региона Восточной Европы и мира.

Мировое финансовое благосостояние достигло исторического максимума - $250 трлн в 2020 году при росте сбережений населения и неожиданной устойчивости рынков на фоне затянувшейся пандемии COVID-19, говорится в отчете BCG. Мировое финансовое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года.

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