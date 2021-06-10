Компания-подрядчик нефтепровода Keystone XL из Канады в США объявила о закрытии проекта

ТАСС, 10 июня. Канадская компания-подрядчик TC Energy, занимавшаяся строительством нефтепровода Keystone XL из Канады в США, 9 июня объявила о закрытии проекта в связи с решением американского президента Джо Байдена прекратить его реализацию. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

"Корпорация TC Energy сегодня подтвердила, что после всестороннего изучения вариантов и консультаций со своим партнером, правительством [провинции] Альберта, она закрывает проект Keystone XL", - отмечается в тексте.

В январе Байден подписал указ о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL. Такой шаг был сделан, несмотря на то что Оттава поддерживала проект.

В ноябре 2016 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта Keystone XL, заявив, что тот "не отвечает интересам национальной безопасности США", но уже в январе 2017 года на тот момент глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение предыдущей американской администрации.