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WSJ: американский производитель мяса JBS заплатил хакерам-вымогателям $11 млн

Американский производитель мяса JBS заплатил хакерам-вымогателям $11 млн - The Wall Street Journal.

Компания-подрядчик нефтепровода Keystone XL из Канады в США объявила о закрытии проекта
Это связано с решением президента США Джо Байдена прекратить его реализацию
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