В Госдуме предложили предоставить налоговые льготы для ГАЭС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по энергетике предложил освободить гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) от налогов на имущество, прибыль, а также водного налога, либо снизить по ним ставки. Об этом в четверг со ссылкой на документ пишет газета "Известия".

Документ от 28 мая, составленный по итогам круглого стола комитета, разослан в профильные ведомства, сообщил изданию источник в нижней палате парламента.

Самой привлекательной мерой для инвесторов в ГАЭС в Минэнерго сочли освобождение от налога на прибыль. "Для крупной ГАЭС это может быть в пределах 200-300 млн рублей в год. Плата за воду незначительная, в том числе потому, что ГАЭС работает на оборотной воде, а из внешних источников потребляет ее лишь для компенсации потерь при испарении из бассейнов. Остальные налоги незначительные", - отметили в ведомстве.

Весомой мерой поддержки в Минэнерго сочли бы освобождение ГАЭС от оплаты стоимости потребляемой электроэнергии на закачку.

В комитете Госдумы по энергетике не ответили на запрос газеты. В Минфине инициативу пока не получили, однако пообещали изучить при поступлении. В Минприроды документ не поступал.

ГАЭС представляет собой гидроэлектростанцию для выравнивания электрической нагрузки в сети. В ночное время ГАЭС потребляет электроэнергию из сети, производимую другими типами электростанций, с ее помощью перекачивают воду из нижних зон станции в верхние. В дневное время вода из верхних зон сбрасывается вниз, проходит через генераторы и производит электроэнергию, которая уходит в сеть.