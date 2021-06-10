Якутия рассчитывает получить инфраструктурный кредит для строительства моста через Лену

КАЗАНЬ, 10 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Власти Республики Саха (Якутия) подали заявку на получение инфраструктурного кредита для строительства моста через Лену, который свяжет Якутск с железной дорогой и федеральными трассами. Об этом ТАСС сообщил глава региона Айсен Николаев, который находится в рабочей поездке в Казани.

"Мы намерены в рамках проекта по строительству моста на Лену, конечно же, привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты. Мы заявку свою уже направили в правительство Российской Федерации", - сказал он, не назвав сумму кредита.

Как сообщалось, стоимость проекта строительства мостового перехода через Лену в Якутии пересмотрена и снижена на 15 млрд рублей. С учетом предложенной структуры общая стоимость объекта составит 68,46 млрд рублей, из них: 51,1% - средства федерального капитального гранта, и 48,9% - за счет средств регионального капитального гранта и внебюджетных средств.

Изначально в паспорте проекта отмечалось, что капитальные расходы на его строительство составят 77,9 млрд рублей, прочие - около 5,5 млрд рублей. В начале марта 2021 года по итогам работы правительственной комиссии по региональному развитию в РФ принято решение по изменению механизмов финансирования Ленского моста в части исключения из стоимости строительства затраты на уплату налога на добавленную стоимость.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.