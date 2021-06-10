Росстат фиксирует снижение ненаблюдаемой экономики России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Росстат отмечает снижение ненаблюдаемой экономики России с 12,6% в 2017 году до 11,6% в 2019 году, цифровизация позволяет видеть это явление с разных сторон значительно подробнее, сказал в интервью ТАСС глава Росстата Павел Малков.

"Если посмотреть на цифры, то есть снижение ненаблюдаемой экономики с 12,6% в 2017 году до 11,6% в 2019 году. При этом цифровизация не столько меняет итоговые значения, сколько позволяет видеть это явление с разных сторон значительно подробнее. Оценка ненаблюдаемой экономики для Росстата - не самоцель. Эти расчеты нужны, чтобы полностью оценить все макроэкономические показатели", - отметил Малков.

По словам главы Росстата, ненаблюдаемая экономика не может стремиться к нулю. Например, продукция подсобных хозяйств не должна учитываться в системах налоговой службы.

При чем речь идет об экономических операциях, не наблюдаемых прямыми статистическим методами, но это не теневая или криминальная экономика, в том смысле, в котором ее обычно понимают. "Теневыми операциями в легальной экономике мы называем ситуации, когда часть производства намеренно пытаются скрыть от внимания власти, например, для уклонения от уплаты налогов. Доля такой теневой экономики составляет порядка 4% ВВП", - подчеркнул глава ведомства.

"Также мы включаем в теневую экономику производство в неформальном секторе. Например, это владельцы подсобных хозяйств, которые на своем участке что-то выращивают для продажи на рынке. Кроме того, при расчете ВВП Росстат учитывает и то, что все мы производим для собственного потребления дома или на дачах - от овощей, варенья и грибов до самостоятельного ремонта своего автомобиля или изготовления каких-то механизмов для использования в домашнем хозяйстве", - сказал Малков. По его словам, иногда под теневой экономикой понимается криминальное производство или услуги, и в мире есть разный подход к этим расчетам. "Так как эта область находится вне закона, то и каких-либо статистических данных нет. Ряд стран, в основном входящие в ОЭСР, оценивают их через цифры силовых структур. Разрабатываются различные математические модели расчета. Однако результаты невозможно проверить и верифицировать", - пояснил он.

Данные по ненаблюдаемой экономике за 2020 год будут к концу этого года, когда Росстат подготовит третью оценку ВВП, отметил глава ведомства.