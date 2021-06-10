Волгоградская компания в июне впервые экспортирует мороженое в Белоруссию

ВОЛГОГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Волгоградская компания АО "Волгомясомолторг" в ближайшее время впервые экспортирует мороженое в Белоруссию, сообщила ТАСС руководитель центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова.

"В рамках бизнес-миссии в Белоруссию в конце марта мы представили 12 компаний. Одна из них - АО "Волгомясомолторг" - договорилась с крупнейшим дистрибьютором о поставках мороженого. Это предприятие - первый на сегодняшний день экспортер мороженого в регионе. Заключен договор о поставке, экспортная партия в эту страну состоится в ближайшее время", - сказала она.

В настоящее время на согласовании с белорусской стороной находятся этикетки на экспортируемое мороженое - "Звонкий ручеек" со вкусом какао, эскимо "Снежана" и пломбир "Домашний". Смена этикеток потребовалась в связи с более жесткими требованиями Роспотребнадзора Белоруссии, требующего донесения до потребителей ряда связанных с составом продукции нюансов, сказал ТАСС гендиректор компании Давид Акопджанян. "Белорусские партнеры для начала выбрали недорогое мороженое, но мы считаем первую поставку прекрасным достижением для начала сотрудничества. Пока на этот сезон по мороженому зафиксирована сумма в 3 млн рублей, поставка состоится в конце июня - начале июля", - уточнил он.

Волгоградское мороженое, производимое предприятием около 30 лет, уже несколько лет успешно экспортируется в Казахстан. С Белоруссией предприятие начало работать с этого года, туда экспортирована горчица столовая и разные виды конфет, добавил Акопджанян.

Белоруссия входит в десятку ведущих внешнеэкономических партнеров Волгоградской области. По итогам 2020 года ее доля в общем объеме внешней торговли региона составила 5,4%, объем экспорта волгоградских товаров превысил 76 млн долларов.