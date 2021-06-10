"Автоваз" возобновил работу одной из линий сборки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Автоваз" возобновил работу линии производства платформы В0, на которой выпускаются автомобили Lada Xray и Lada Largus. От этом ТАСС сообщил официальный представитель компании.

"Сегодня, как и планировали, запустили линию В0 после приостановки с 7 по 9 июня",- сказал он.

Ранее сообщалось, что "Автоваз" приостановит производство из-за дефицита электронных компонентов на линиях выпуска моделей платформы B0 и Lada Granta а также впервые на линии выпуска Niva Legend. Производство на последних двух линиях приостановлено до 11 июня.

Как сообщал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министерство пока не ожидает дефицита машин в РФ из-за мировых проблем с автокомпонентами. По его словам, в министерстве рассчитывают, что решение будет найдено.

Между тем Ассоциация европейского бизнеса в России уже ожидает снижения объемов продаж в России большинством автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.