Эксперты считают, что ЦБ повысит ставку до 5,5% годовых на заседании 11 июня

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Банк России в предстоящую пятницу, 11 июня, продолжит начатый в марте цикл повышения ключевой ставки, полагают опрошенные ТАСС специалисты. По их мнению, наиболее вероятным сценарием является повышение ставки стразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 5,5% годовых, при этом главной интригой для рынка будет тональность ЦБ.

На заседании в апреле Банк России второй раз за год увеличил ключевую ставку - сразу на 50 б.п. - до 5% годовых. Как пояснил регулятор, решение основывалось на повышенных темпах роста потребительских цен и инфляционных ожиданиях, а также на устойчивом восстановлении спроса в ряде секторов.

Сейчас определяющие факторы для предстоящих действий ЦБ не только не поменялись, но и усилили свое влияние, считают эксперты. В частности, майская инфляция продемонстрировала приближение потребительских цен к многолетним максимумам, а экономическая активность в России и в мире продолжает демонстрировать довольно быстрое восстановление.

Учитывая то, что накануне "недели тишины" перед объявлением ставки первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила о намерении регулятора рассматривать вопрос о повышении ставки на 25 или на 50 б.п., ужесточение денежно-кредитной политики не станет сюрпризом для рынка. Тем не менее, большинство специалистов считают, что ключевая ставка достигнет 5,5% уже на ближайшем заседании, а к концу года может преодолеть 6%.

Инфляция на максимуме с 2016 года

Опубликованные Росстатом данные по инфляции за май 2021 года оказались значительно хуже ожиданий рынка и самого Банка России, став определяющим фактором для предстоящего увеличения ключевой ставки.

"Инфляция ускорилась до максимальных уровней с февраля (0,74% месяц к месяцу) и в годовом выражении впервые с 2016 года превысила 6%. При этом консенсус-прогноз Bloomberg и экстраполяция недельных данных давали оценки 0,6% в месячном выражении и 5,8% в годовом. Оценки аналитиков ЦБ также предполагали 5,7-5,9% в годовом выражении", - сказала руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

До выхода этих данных аналитики ЦБ предполагали, что инфляция начнет устойчивое замедление осенью, а проинфляционные риски со стороны предложения частично сохранятся до 2022 года. Однако теперь ожидать начала устойчивого замедления инфляции следует позже, считает эксперт. Еще одним вопросом остается то, является ли ускорение цен следствием монетарных факторов или обусловлено не подконтрольной ЦБ динамикой мировых цен на сырье и продовольствие, добавил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Даже при элиминировании общего вклада наиболее подорожавшей продукции (плодоовощной и строительной, а также услуг гостиниц) в прирост цен, годовой темп роста в мае все равно бы достиг 5,8% по сравнению с концом апреля (5,5%), считает экономист "Открытие Research" Максим Петроневич. При этом ограничения на выездной туризм и нехватка гостиничной инфраструктуры на юге России продолжат поддерживать высокий рост стоимости на гостиницы, а сохранение высоких цен на мировых товарных рынках будет подталкивать ключевую ставку к верхней границе нейтрального диапазона, добавил он.

Более того, рост инфляционных ожиданий и усиление потребительского спроса теперь будут "подписываться" и продлением льготной ипотеки на год, о чем президент РФ объявил на Петербургском международном экономическом форуме, добавил директор департамента банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Экономика стремится к докризисным уровням

Последняя статистика указывает на восстановление экономической активности на докризисные уровни. Об этом свидетельствуют данные Росстата по промпроизводству и розничной торговле в апреле. Также на фоне улучшения эпидемической ситуации индексы деловой активности от IHS Markit за май указали на уверенное восстановление как в промышленности, так и в секторе услуг, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Тем самым, учитывая, что спрос опережает возможности практически восстановившегося предложения, его дальнейшее стимулирование будет лишь разгонять инфляцию и вредить экономическому росту, пояснила Ольга Беленькая.

Однако даже при подъеме до 5,5% годовых ключевая ставка останется ниже текущего уровня инфляции, стимулирующий эффект на экономику сохранится. "Похоже, что экономика вступает в фазу инфляционного роста, для которой характерна высокая инфляция и высокие же темпы роста экономики. Если ЦБ будет держать ставку в этом году примерно на 0,5 процентного пункта ниже уровня инфляции, такую политику можно считать относительно мягкой", - сказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Главная интрига

Так как рынок однозначно закладывает повышение ставки, внимание наблюдателей будет больше сосредоточено на тональности регулятора, отметил главный стратег "Атон" Александр Кудрин.

"На данный момент инфляция и экономический рост не выбиваются из собственного макроэкономического прогноза ЦБ, и это значит, что наиболее вероятный "потолок" ставки должен быть в диапазоне 5,5-6%. Если это по-прежнему так, то цикл повышения ставки близок к завершению, и это должно отразиться в смягчении среднесрочного сигнала. Тем не менее, если ЦБ увидит риски превышения своих текущих прогнозов и сохранит жесткий комментарий, то это будет означать смещение потолка ставки к 6,5% и выше", - пояснил главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Так, в "Газпромбанк - управление активами" полагают, что завтра ЦБ может намекнуть, что ключевая ставка выйдет из нейтрального диапазона уже в 2021 году, в целях сдерживания инфляционного давления.

По словам Максима Петроневича, рыночные ожидания по ключевой ставке на конец 2021 года соответствуют 6,75-7% по сравнению с 6-6,25% после предыдущего заседания 23 апреля, что заметно выше прогноза Банка России.

Прогнозы участников рынка

Газпромбанк - 5,5%, "Открытие" - 5,5%, Промсвязьбанк - 5,5%, "Русский стандарт" - 5,25%. Росбанк - 5,25 - 5,5%, РСХБ - 5,5%, Совкомбанк - 5,5%, Deutsche Bank - 5,25 - 5,5%, Ing Bank - 5,5%, АКРА - 5,5%, АТОН - 5,25%, "Альфа-капитал" - 5,5%, "БКС мир инвестиций" - 5,5%, "Газпромбанк - управление активами" - 5,5%, НРА - 5,25 - 5,5%, "Ренессанс капитал" - 5,5%, "Сбер - управление активами" - 5,25%, Тинькофф инвестиции - 5,5%, "Универ капитал" - 5,25 - 5,5%, "Фридом финанс" - 5,25 - 5,5%, "Финам" - 5,5%, SberCIB Investment Research - 5,5%.